CHP, Tanju Özcan’ı disipline sevk etti!

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.



NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan, "50 sandık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti. Birçok kez Özcan ile karşı karşıya gelen Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı vermişti: "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum" diyerek başladığı paylaşımında "Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. "Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"