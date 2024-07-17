Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Bekir Keleş atandı,
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz atandı.
TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Hakan Gedikli getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişiliklere Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur, Genç, Mehmet Karahan, Ufuk Yılmaz atandı.