FETÖ ihanetinden hiç bir farkı yok

İktidarı ve muhalefeti ile tüm Türkiye 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarken, terör örgütünün siyasi sözcüsü konumundaki DEM Parti'den Gazi Meclis'te skandal sözler yükseldi. Meclis grup toplantısında kürsüye çıkan Hatimoğulları, "15 Temmuz darbe girişiminin hem öncesi hem sonrası tamamen bir senaryoydu" sözleriyle tepki çekti. Hatimoğulları'nın açıklamaları, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.Hatimoğulları'nın skandal çıkışı, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndaki sözlerini getirdi. "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz'a bu çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgahlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranlarıdır" ifadelerini kullanmıştı.