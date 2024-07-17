İkinci Thodex davası başladı: Ceo Özer’in tutukluluk hali devam edecek

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açılmış, Kırmızı bültenle aranan firari bir numaralı sanık Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenmişti. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Faruk Fatih Özer, ablası Serap Özer ve ağabeyi Güven Özer ayrı ayrı 11 bin 190 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı.

İKİNCİ DAVA AÇILMIŞTI

Thodex davasının karara bağlanmasının ardından başka mağdurların savcılığa müracaat ederek şikayetçi olmasıyla birlikte ikinci bir Thodex soruşturması başlatıldı. Uzun araştırmalar ve incelemeler sonucu savcılık, yürütülen ikinci soruşturmada sona geldi. Toplamda 572 mağdurun yer aldığı soruşturmada CEO Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ceo Faruk Fatih Özer'in 'Örgüt kurma ve yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçarından 11 bin 462 yıla kadar hapsi istendi.

İKİNCİ KEZ YARGI VAKTİ

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı Faruk Fatih Özer, Güven Özer, Cem Uzunoğlu ve Zuhal Özer Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Başka dosyadan tutuklu olan sanık Serap Özer, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRAR ETTİ

Duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından tutuklu sanık Faruk Fatih Özer savunmasını yaptı. Sanık Özer, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve tahliyesini talep ettiğini dile getirdi. Baş sanık Faruk Fatih Özer'le birlikte 21 sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

"ŞİRKETLE HİÇBİR ALAKAM YOK"

Sanık Güven Özer ise suçlamayı reddettiğini ifade ederek, "Şirketin kurumsal yapısına bakıldığında bu şirketle hiçbir alakam olmadığı görülecektir. Bu şirketle alakalı imza yetkim de yoktur.

22 yıldır ticari hayatımda saygın ve itibarlı bir iş insanıydım. Maalesef üzerime atfedilen suçtan dolayı 4 yıldır tutukluyum." dedi.

"MAAŞIMDAN BAŞKA PARA KAZANMADIM"

Sanık Serap Özer, 2018 yılında iş aradığını ve kardeşinin eleman ihtiyacı olan şirketinde ön muhasebede işe başladığını belirterek, Kardeşinin şirketinde çalışıyor olmasının kendisine en ufak bir ayrıcalık sağlamadığını ve maaşı dışında hiçbir para kazanmadığını söyledi.

SANIK ABLA ÖRGÜTÜ YALANLADI

Savunmasının devamında sanık Serap Özer, "Biz suç işlemek anacıyla bir araya gelemedik, örgüt kurmadık, örgüt yönetmedik. Ben çalıştığım yaklaşık 3 yıl boyunca Faruk Fatih Özer'in yasa dışı en ufak bir eylemine talimatına şahit olmadım. Herhangi bir örgüt yapısı görmedim." şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamına ve duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.