Kıbrıs gazileri KKTC’ye uğurlandı





TAM 50 YIL ÖNCE BU TOPRAKLARDAN BU SAATLERDE BİZ ALARGA'YA ÇIKMIŞTIK"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, bugün gönül birliği yaptığımız kıymetli kahraman gazi arkadaşlarım, bundan tam 50 yıl önce bu topraklardan bu saatlerde biz Alarga'ya çıkmıştık" dedi. Yörenin çocuğu olduğunu ifade eden Yumuk, şöyle devam etti:

"Ben Silifkeliyim. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Burada bir donanımlı ordu olmadan sırf Yörüklerin, Toroslar'ın Yörüklerinin kendi kurmuş oldukları Kuvayi Milliye gücüyle, milli güçle Fransızlara en büyük darbeyi vurup ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa'nın çekilmesine sebep olan o güçlerin sayesinde biz küçük topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Ne mutlu ki bize bu topraklardan tekrar karşımızda Anamur'a 40 mil, Mersin'e 110 mil mesafede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını da ayak bastık. Biz tabii gemide olduğumuz için ayak basmadık ama götürdüğümüz arkadaşlarımız ayak bastılar."

Kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, edilen duanın ardından gaziler, KKTC'ye gidecek TCG İskenderun gemisine bindi.