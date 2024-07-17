Mustafa Sarıgül’ün avukatlarından açıklama: Videodaki görüntüler müvekkilimize ait değil

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz."

Açıklamada, sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağı kaydedildi.