Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’den ’video’ açıklaması: Hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız

HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ

Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık, ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık.

Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik.

Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek, ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.