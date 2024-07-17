Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’den ’video’ açıklaması: Hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız

Sosyal medya platformu X üzerinden dolaşıma sokulan müstehcen içerikli bir video Mustafa Sarıgül ile ilişkilendirildi. Sarıgül, söz konusu video hakkında, "Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız" derken, oğlu Emir Sarıgül'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Emir Sarıgül şunları söyledi:
Önceki gün vefat yıldönümü olan Dedem merhum Abdurrahman Köksaloğlu'ndan bu güne 50 küsür yıldır siyasetin içinde olan, siyasetin, siyasetçinin en önemli unsuru olan halkın teveccühüne mazhar olmuş bir aileyiz.
Bu süre zarfında çok badireler atlattık, çok şeyler yaşadık, çokça bedeller ödedik.
Dedem, merhum Abdurrahman Köksaloğlu, bu uğurda katledilerek, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek şehit milletvekili oldu.
Dedem'in bu acı vefatı, merhume Annem'de ciddi travmalar oluşturdu ve yakalandığı hastalığa direnemeyerek daha ben 3 yaşımda iken benden ayrıldı.
HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ
Başta da dediğim gibi, bu süreçte çok şeyler gördük, yaşadık, ve tecrübe kazandığımızı sanmıştık.
Ama bugün yapılan aşağılıklığı, ahlaksızlığı, şerefsizliği akılımıza dahi getirmemiştik.
Her zaman teveccühüne mazhar olduğumuz halkımızın desteği ile, bu aşağılıklığı yapanlara karşı mücadelemizi sürdürecek, ve hukuk önünde hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız.
MUSTAFA SARIGÜL: MONTAJ, ŞANTAJ, TEHDİT İÇERİKLİDİR!
Mustafa Sarıgül ise yaptığı açıklamada, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerine yer verdi.