Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması beklenmekte olduğunu belirtildi.

SAAT 11.00-16.00 ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.