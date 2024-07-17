Türksat 6A’da son ateşleme: Türk milletine hayırlı uğurlu olsun!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuyla ilgili açıklama yaptı. Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çok önemli bir aşamayı mühendislerimizin alın teriyle gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ederim.

2000'li yıllardan sonra Türkiye, kendi uydularını geliştirebilen birçok projeye imza attı. Türksat 6A, Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en kıymetli teknoloji ürünlerden bir tanesi. Türksat 6A'da yüzde 80 oranında yerlilik oranı yakaladık. 5 milyar insanın yaşadığı coğrafyalara erişme imkanı doğacak.

Uydumuzu ABD'den uzaya gönderdik. Fırlatmanın 67. dakikasında ekiplerimiz uydudan ilk sinyali aldılar. Türksat 6A testlerini tamamlayacak ve nihai yörüngesine transfer olacak. En az 15 yıl görev yapacak.

Önümüzdeki yıllarda yeni projelerle, ay misyonumuzla büyük işler yapmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Türksat 6A, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun."