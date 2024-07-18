‘10 yıllık hakkımı istiyorum’

CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Su Şebeke ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'nda çalışan evli ve 2 çocuk babası Selçuk İmar, emeklilik süresi dolunca, geçen 30 Nisan'da emeklilik dilekçesi verdi. Belediye yetkilileri de emekli ikramiyesini kısa sürede ödeyeceklerini söyledi. Ancak Selçuk İmar'ın emekli ikramiyesi, aradan geçen 80 güne rağmen ödenmedi. İkramiyesini almak için karşısında muhatap bulamadığını da belirten İmar, "Günlerdir emekli ikramiyemi almak için kapı kapı dolaşıyorum. Yetkililere ulaşmaya çalışıyorum. Bana, 'Git mahkemeye ver' deniyor. Ben alın terimle 10 yıl gece gündüz kesintisiz çalıştım. Bir işçi emeklisi olarak, sadece o alın terimin karşılığını istiyorum. Ancak ikramiyem ortada yok. Ne zaman alacağıma dair de hiç kimse bir şey söylemiyor. CHP kendini kamuoyuna sosyal demokrat, işçi dostu olarak yansıtıyor ama alın terimin karşılığı olan ikramiyemi ödemiyor" dedi.