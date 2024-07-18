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Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:51

AK Partili Kırkpınar’a kritik görev... Ege’den artık o sorumlu

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan Bilal Kırkpınar, partisinin Ege Bölge Koordinatörlüğü’ne atandı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
AK Partili Kırkpınar’a kritik görev... Ege’den artık o sorumlu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Karadeniz Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkan Adayı olan Bilal Kırkpınar'a yeni bir görev verildi. Kırkpınar AK Parti Ege Bölge Koordinatörlüğüne atandı.

BİZE GÜVENENLERİ MAHÇUP ETMEYECEĞİZ

Kırkpınar şu açıklamada bulundu: ''Bugün itibarı ile AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız tarafından Ege Bölge Koordinatörlüğü'ne atandığım tarafıma iletilmiştir. Elimizden gelen gayreti gösterecek, bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz.''

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AK Partili Kırkpınar’a kritik görev... Ege’den artık o sorumlu
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