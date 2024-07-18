AK Partili Özen’den Belediye Başkanı Denizli’ye ‘tanker’ tepkisi!

Can siperane çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum. Dünyanın göz bebeği olan Çeşme'mizde, turizm cenneti olan Çeşme'de göreve gelir gelmez Belediye Başkanı Sayın Lal Denizli, Nisan ayında, ot festivalinde 15 milyon gibi bir miktar harcandı. Vatandaşımızın hayatını kaybettiği son yangın olayında da ihmal olduğunu, tedbir alınmadığını gördük. Vatandaşlardan da tanker isteği oldu. Bu da bunun en büyük kanıtıdır. Gerekli ekipmanımız yokmuş demek ki Çeşme Belediyesi olarak. Festival için milyonlarca lira harcandı. Bir insan hayatının, bir ot festivali kadar değeri yok muydu?'' dedi.

İHALE 2.5 MİLYON LİRA FAZLAYA VERİLDİ…

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Özen sözlerini şu şekilde sürdürdü, ''En son Çeşme Belediyesi'nin açmış olduğu iş makinesi ve kamyon kiralama ihalesi, yaklaşık 16 Milyon TL teklif edilmişken, 18 Milyon 500 bin TL'ye teklif eden bir firmaya veriliyor. Sadece buradaki 2,5 milyonluk farkta bile, belediyemize 17 tane 3 tonluk su tankeri alabilirdi. Bu öncelikle bir hizmetti. Biz festivallere karşı değiliz, destekliyoruz ama bizim öncelikli ihtiyaçlarımız ve hizmetlerimiz gerekiyor. Önemli olan çünkü insan hayatı bununla ilgili tedbirlerin hiçbir zaman geciktirilmemesi gerekiyor. Biz daha geçtiğimiz ay Belediye Meclisi'ne, itfaiyemizin yangınlara karşı tedbir alınmasına yönelik önerge verdik, Başkan Denizli, bunu görmezden geldi ve önergeyi ileri bir tarihe erteledi. Bunun kabul edilebilir bir yanı olmadığını söylemiştik ve bugün Belediyemiz tanker dilenir halde" dedi.