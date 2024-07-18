Başkanın ırkçı kararı yargıdan dönü

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısında CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın talebiyle, nikâh ücretini, geçici sığınmacılar için 25 kat artırdı. Belediye meclisinin bu kararıyla, Türk vatandaşları için 400 lira olan nikâh ücreti, sığınmacılar için 10 bin liraya çıktı. Meclis kararının ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde alınan "Sığınmacılar için nikâh ücretinin 25 kat artırılarak 10 bin TL'ye çıkarılması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesine dava açarak, ilgili ve yetkililer hakkında "ayrımcılık ve nefret suçu" kapsamında suç duyurusunda bulundu. Talebi haklı bulan idare mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, daha önce de Bolu Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kazanmıştı.