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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

ANKARA
Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.




Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.
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Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu
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