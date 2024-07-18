İsmim sembol ama olayın kahramanı ben değilim

Kıbrıs Barış Harekâtı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, tarihi parolanın nasıl ortaya çıktığını anlattı. O dönem 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Prof. Dr. Ayata şunları söyledi:20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ilk aşamasının ardından babam geniş bir heyetle Cenevre Konferansı'na katıldı. Babam, o sırada Turizm Bakanı Orhan Birgit'e 'Tatile giden tanıdık birileri varsa Ayşe'yi de onlarla birlikte gönder. Bu işler çok uzun sürecek' diyor. Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'Başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekât'ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor. Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için 'Ayşe tatile çıksın' diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekât hazırlığına başlansın.Son gece, yani ikinci harekâtın başlamasından önceki gece artık meydana çıkıyor ki yani müzakerelerin yürüyecek bir tarafı kalmıyor. 'Müzakereler devam ederken Türkiye harekâta başladı' densin de istemiyorlar. Babam bu sefer Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kriptolu olarak 'Ayşe tatile çıksın' diye bir mesajı, Bülent Ecevit'e gerçekten gönderiyor.Çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum bir konu hiç şüphe yok ki. Üstünden 50 yıl geçti. 50 yıl sonra bile hatırlanan bir sembol olması ve zaman zaman tekrarlanması, gazetelere çıkması, insanların gelip bana 'Tatile çıkan Ayşe siz misiniz?' diye sorması, bunların hepsi çok güzel, çok mutluluk ve gurur verici. Benim ismim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim. Bu olayın kahramanları, o zamanın başbakanı Bülent Ecevit, babam Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Türk Silahlı Kuvvetleri ama ben değilim. AA