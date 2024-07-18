Mustafa Varank’tan CHP’li başkana çok sert eleştiri: Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız...

ÖNCE SAHNE VERDİNİZ SONRA HAMASETE SARILDINIZ

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları eleştirerek, Lal Denizli'nin makamında köpekle fotoğrafını da ekleyerek sert bir eleştiride bulundu. Varank paylaşımında, "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile "Türk Eğitim Vakfı" için düzenlenen bağış gecesine "Yunan" sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP" dedi.