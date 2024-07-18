Mustafa Varank’tan CHP’li başkana çok sert eleştiri: Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız...

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda dün Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde eğitim yararına verilen konserde bayrak krizi yaşandı. Konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, sahnede asılı olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istedi.
Bu isteği reddedilen şarkıcı, sahneye çıkmaktan son anda vazgeçti. Vandi'nin Atatürk ve Türk düşmanı olmadığını, ancak kariyerini de düşünmek zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi. Vandi'ye tepki gösteren CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kendisini yuhalamayın, güzel nefesinizi yoracağınız bin insan olmadığını düşünüyorum" dedi.
ÖNCE SAHNE VERDİNİZ SONRA HAMASETE SARILDINIZ
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları eleştirerek, Lal Denizli'nin makamında köpekle fotoğrafını da ekleyerek sert bir eleştiride bulundu. Varank paylaşımında, "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile "Türk Eğitim Vakfı" için düzenlenen bağış gecesine "Yunan" sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP" dedi.