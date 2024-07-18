Öntürk: Söz verdik başlıyoruz, Hatay’ı geleceğe taşıyoruz

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Hatay genelinde hayata geçirilecek proje ve çalışmalarla ilgili bir toplantı yaptı. HBB Kisecik Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıda ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan plan ve projeler istişare edildi.

Koordineli bir şekilde bölge gözetmeksizin eşit ve birlikte çalışma vurgusu yapılan toplantıda Başkan Öntürk, önemli açıklamalarda bulundu.

SÖZ VERDİĞİMİZ HİÇBİR PROJEYİ UNUTMADIK

Toplantıda yaptığı konuşmada Başkan Öntürk, seçim süresince Hataylılara verdiği sözleri hayata geçirmek için hazırlandıklarının altını çizerek "Şimdi hazırız! Hatay'ın her köşesinde ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü biz Hatay'da tüm ilçe belediyelerimizle birlikte takım ruhuyla çalışıyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusunda bulunan Öntürk; HBB'nin elinin değmediği tek bir metrekare yer kalmayacağını, bunu ilçe belediyelerle beraber başaracaklarını, biz yaptık oldu mantığıyla hareket etmeyeceklerini dile getirdi. Başkan Öntürk, söz verdikleri hiçbir projeyi unutmadıklarını ve proje ekiplerinin çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

HATAY'I YAPBOZ TAHTASINA ÇEVİREN ANLAYIŞ SONA ERMİŞTİR

Hatay'ı bir bütün olarak ele aldıklarını ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak tam olarak ihtiyacı karşılayacak çalışmaları yapacaklarını belirten Başkan Öntürk "Bir işi bir kez yapacağız ve tam yapacağız. Yapmış olmak için yapmayacağız. Hatay'ı yapboz tahtasına çeviren anlayış sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Bir yandan şehrin tüm altyapı ve konut çalışmalarını devam ettirirken bir yandan da prestij projelerin hayata geçmesini sağlayacaklarının altını çizen Öntürk, hayata dokunan projelerle vatandaşların yaşam kalitesini yükselteceklerinin altını çizdi.

VERDİĞİM SÖZLERİN ARKASINDAYIM

İlçe belediye başkanlarının acil taleplerini alarak aksaklıklara hızlı müdahale ettiklerini vurgulayan Öntürk, ilk bir yıllık acil eylem planı ve sonraki 4 yıllık yatırım planlamalarının son şeklini ilçe belediye başkanları ile verdiklerini ifade etti.

İlçelerde yapılacak çalışmalarda ilçe belediyeleriyle uyumlu bir şekilde ve onların taleplerini de gözeterek yapacaklarını belirten Başkan Öntürk, "Ben, Mehmet Öntürk olarak verdiğim sözlerin arkasındayım ve bunun yansımalarını yakın zamanda görecekseniz. Söz verdik başlıyoruz. Hatay'ı geleceğe taşıyoruz" diyerek açıklamasına son verdi.