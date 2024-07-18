Son dakika: MSB kaynaklarından Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik açıklama

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının (MSB), faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, şu ifadelere yer verildi:

Öncelikle,

- 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'cü hainlere vatanımızı ve demokrasimizi teslim etmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

- Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı zulüm ve katliamları durduran Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50'nci yıl dönümünü ise şimdiden kutluyor; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının koordinesinde;

- 19 Temmuz'da Yavuz Çıkarma Plajı'nda Armoni Mızıkası Komutanlığı ve Mehteran Birliği tarafından, ünlü sanatçıların katılımıyla konser ve "Şafak Nöbeti" etkinliği,

- 20 Temmuz'da Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından gösteri uçuşu ve F-16 uçaklarımız ile muharip uçak geçişi,

- 50 gemi ve 12 deniz-hava vasıtası ile Denizde Geçit Töreni,