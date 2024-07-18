TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, Galip Ensarioğlu seçildi

Komisyon Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu, "Çevre Komisyonu hep beraber, yine gördüğümüz gibi, çalışmalarımızda da her zaman fikir birliğiyle, oy birliğiyle kararlar alan önemli bir Komisyon. Bu Komisyonun çalışmalarında bilmenizi isterim ki bütün arkadaşlarımızın fikir, düşünce ve eleştirileri her zaman yönetim biçimimizde esas olacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir ülke için, daha temiz, daha güzel bir çevre için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, buradaki arkadaşlarımızın tümünün fikir, düşünce, öneri ve eleştirileriyle parti ayrımı gözetmeksizin birlikte yöneteceğiz çünkü Çevre Komisyonu diğer komisyonlardan çok daha farklı, bugüne kadar işleyişi bakımından da bundan sonra da çalışması bakımından da öyle olacak. Birlikte güzel işler yapacağımız kanaatindeyim. Herhalde bu dönem son toplantımız olacak. İnşallah, yeni dönemde daha önce Murat Kurum Bakanımızla çalışmasını başlattığımız çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Başkanımızın Bakanlığa gitmesiyle birlikte daha güçlü bir şekilde, inşallah, bu Komisyon hem temsil edilecek hem güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.