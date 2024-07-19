40 yıllık hayal gerçek oluyor

Niğde'nin marka yüzü olan Aladağlar ve turizm potansiyeli Bolkar Dağlarına yapılacak yeni projeler ile artacak. Darboğaz köyü sınırları içerisinde yer alan Bolkar Dağlarında yeni proje hayata geçirilecek. Bolkar Dağlarının kış turizmi yatırımları için dünyada neredeyse eşinin benzeri olmadığını belirten ve ilk yatırımı gerçekleştirmek için yetki alan Mehmet Ülkü, buradaki potansiyelin 1981 yılında hazırlanan bir raporla keşfedildiğini, fakat projenin bir türlü hayata geçirilemediğini kaydetti.Mehmet ÜnlüBirçok kayak merkezinde olan özelliklerin hepsinin Bolkar Dağlarında olduğunu vurgulayan Mehmet Ünlü, "Bolkar bölgesinin diğer bölgelerden farkının, burada olanların birçoğunun diğer bölgelerde bulunmaması. Konum itibariyle E-5 karayoluna ve tren istasyonuna 16 km uzaklıkta. Güneyde 8 milyon kişinin yaşadığı Mersin, Adana Hatay, Gaziantep illerine yakın bir mesafede, Kapadokya'ya yakın, ulaşımı daha kolay. Diğer kayak merkezlerine uzak olan ve ulaşamayan insanlara da hitap edecek. Sadece kayak merkezi değil, aynı zamanda yayla turizmi, dağ turizmi, endemik bitki ve göller ile yılın 12 ayı turizme hizmet edebilecek" dedi.Kemal AltanNiğde'nin Bolkar Dağlarına 22 yıl önce yapılan ve kullanılamaz hale gelen otel inşaatının yıkımı ile projenin 20 milyon dolarlık ilk bölümünün başladığını, 25 yıllığına kullanım hakkını aldıklarını kaydeden Mehmet Ünlü, "Bu projenin en büyük özelliklerinden biri de bölgeye yakın köylerde pansiyon ve konaklama tesisleri yapılacak olması. Köylerde bu proje ile ekonomik açıdan kalkınacak. Niğde'nin 40 yıl önce başlayan Bolkar Dağları kış ve kayak turizmi projesi yeniden başlıyor" dedi. Bölgenin kalkınmasının özellikle Niğde'nin Ulukışla ilçesine Bağlı Darboğaz Köyüne de çok büyük etkisi olacak. Darboğaz Köyü Muhtarı Kemal Altan, "40 yıldır beklediğimiz hayalimiz gerçek oluyor. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan başta Turizm Bakanımız, Valimiz, Milletvekillerimize, kaymakamımıza bu yatırımı başlatan Mehmet Ülkü beye çok teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesi ile ilimiz, ilçemiz ve köylerimiz kalkınacak. Tüm yatırımcıları da bekliyoruz" diye konuştu.