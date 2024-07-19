Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana (Doğu Akdeniz) Ana Konteyner Limanı'nın tahsisini onayladı. Geçtiğimiz hafta deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan ve en son durağı Adana olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak yeni Adana Ana Konteyner Limanı'nın kurulacağının müjdesini vermişti.Bakan Kurum, "Projede ÇED sürecini titizlikle yürütüyoruz. Konteyner limanımızı Adana'mıza süratle kazandıracağız. Adana'mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacak" açıklamasında bulunmuştu. Bakan Kurum'un açıklamasından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.Çelik, yaptığı açıklamada, stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'yı, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından "Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak" paylaşımında bulundu.Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması haberini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak" dedi. Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı (AOSB) ve OSBÜK Başkan Vekili Bekir Sütcü de, "Adana'mızın geleceğini inşa eden bu büyük adımla, ticaret ve ekonomide yeni bir döneme giriyoruz" diye konuştu.