Ankara Emniyeti’ndeki kumpas davası başladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le yapılan telefon görüşmeleri ve elektronik kelepçeyle Sertçelik'in kaçmasının ortaya çıkmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli ilk kez hâkim karşısına çıktı. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik ile sanık vekilleri katıldı.Tutuklu sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, tutuklanmadan 9 ay önce mevcut görevine atandığını belirterek emniyet müdür yardımcısının görevinin başmüdürlüğün emirlerini astlarına iletmek ve denetlemek olduğunu ifade etti. Tutuksuz sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner de olay tarihinden bir ay önce göreve başladığını, daha sonra Kaplan suç örgütüne yönelik birçok operasyonda görev aldığını bahsetti. Serdar Sertçelik ile telefon konuşma kayıtları ortaya çıkan tutuklu sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da yaptığı işlemleri sıralı amirlerinin ve savcının talimatıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Dinlemelerin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşma 3 Eylül'e erteledi.