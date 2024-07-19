Annelerin 55’inci zaferi

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde evlatları için nöbette olan bir aile daha evladına kavuştu. İstanbul'dan 2005 yılında 17 yaşındayken dağa götürülen Mizgin için Mardin'in Derik ilçesinden gelen anne Gazal ve ağabey Mehmet Nesih Kaydur geçtiğimiz günlerde Diyarbakır annelerinin eylemine katıldı. Emniyet Jandarma İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan ortak çalışmalar neticesinde, 9 yıl önce örgüte katılan Mizgin Kaydur, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. Kuzey Irak'taki kamplardan kaçarak Şırnak'ın Silopi İlçesi yakınlarında yer alan Habur Sınır Kapısı'ndan güvenlik güçlerine teslim olan Mizgin, ifade işlemleri için Diyarbakır'a getirildi. Anne Gazal Kaydur, katıldığı eylemde, Kürtçe, yıllardır kızını görmediğini belirterek, "Kızım neredeysen gel. Aklımdan hiç çıkmıyorsun, seni çok merak ediyorum. Güvenlik güçlerine teslim ol. Ben çocuğumu PKK ve siyasi ayağından istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.