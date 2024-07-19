Başıboş köpekler için 18 saatlik maraton

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başıboş hayvanlar yasa teklifinin görüşmeleri 18 saat sürdü ve 3 maddesi kabul edildi. Komisyon, teklifin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edecek. CHP, DEM Parti ve TİP'li milletvekillerinin provokasyonları nedeniyle toplantı son derece gergin geçti. Bu üç partiye zaman zaman İyi Partililerden de destek geldi. AK Partililerin her fırsatta, "Sadece hasta, saldırgan hayvanlara ötanazi uygulanacak" demesine karşın muhalefet yasa çıktığı anda 4 milyon sokak köpeği öldürülecekmiş gibi davrandı. Komisyonda sık sık sesler yükselirken, Antalya'da 10 yaşında kızını kaybeden Derya Pınar'ın üstüne yüründü. Teklif sahibi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, mevcut uygulamaların devam etmesi, önlem alınmaması halinde birkaç yıl içinde sokaklarda 50-60 milyon başıboş köpeğin olacağını açıkladı.