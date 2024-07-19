Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!

Olay, saat 03.00 sıralarında Karşıyaka Goncalar Mahallesi 6007 Sokak'taki evde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi'nden transfer ettiği yakın çalışma arkadaşı Haydar İnanır'ın evinden silah sesi duyuldu.
Cemil Tugay'ın sağ kolu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı İnanır'ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri, İnanır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İnanır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Geride herhangi bir not bırakmayan İnanır'ın intihar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Haydar İnanır'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Örnekköy Cemevi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.