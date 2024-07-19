Haberler Gündem Haberleri Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!
Giriş Tarihi: 19.7.2024 12:51

Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşı Haydar İnanır (32) Karşıyaka ilçesindeki evinde tabancasıyla intihar ederek yaşamına son verdi. Geride herhangi bir not bırakmayan İnanır’ın sır intiharı araştırılıyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!

Olay, saat 03.00 sıralarında Karşıyaka Goncalar Mahallesi 6007 Sokak'taki evde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi'nden transfer ettiği yakın çalışma arkadaşı Haydar İnanır'ın evinden silah sesi duyuldu.

Cemil Tugay'ın sağ kolu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü çalışanı İnanır'ın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Haydar İnanır'ı yatak odasında başından tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, İnanır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İnanır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geride herhangi bir not bırakmayan İnanır'ın intihar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Haydar İnanır'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Örnekköy Cemevi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA