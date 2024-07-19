Cemil Tugay’ın yakın çalışma arkadaşının sır intiharı!

Sağlık ekipleri, İnanır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İnanır'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Geride herhangi bir not bırakmayan İnanır'ın intihar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Haydar İnanır'ın cenazesi, bugün ikindi namazında Örnekköy Cemevi'nden kaldırılarak toprağa verilecek.