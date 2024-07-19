CHP’li belediyeler görmezden geliyor

Başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili TBMM'ye sunulan kanun teklifine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li belediye yöneticileri, Türkiye'nin pek çok meselesinde olduğu gibi bu konuda da çözüm üretmek yerine algı yapmayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li ilçe belediye başkanları da yasaya karşı olduklarını açıkladı. SABAH'ın yaptığı araştırmada CHP'li yöneticilerin sahipsiz sokak hayvanları için tek bir yeni barınak dahi inşa etmediği görüldü.İBB'nin toplamda 7 bakımevi bulunuyor. 2021'de yaklaşık 13 bin köpeği kısırlaştırdığı grafiklere yansıdı. 2024 yılında ise şu ana kadar yaklaşık 3 bin köpeğe kısırlaştırma tedavisi uygulandığı görüldü.Ankara'da ise Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı 4 yıldır bitirilemedi. ABB, 2023 yılında sadece 7 bin 500 hayvana kısırlaştırma tedavisi uyguladı1 adet barınakta çalışan personel sayısı yetersiz.Aç kalan köpekler belediye barınağında birbirini yedi. 2022'de belediye barınağında görevli Mustafa Topçu, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.