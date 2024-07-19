Furkan Apartmanı davasında karar: Sadece 1 kişi ceza aldı!

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Eyüp Öğüt, yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları ve milletvekilleri katıldı. Mahkeme başkanı, celse arasında avukatların savunma dilekçelerini sunduğunu hatırlatırken duruşma savcısı da 3 sanığın cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrarladı. Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, ilçede 40 bine yakın konuttan sadece Furkan Apartmanı'nın yıkıldığını, ihmaller zincirinin binanın yıkılmasına sebep olduğunu belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Enkazdan 28 saat sonra ailesiyle kurtarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç da suçluların en ağır şekilde ceza almalarını istediğini ifade ederek, "Yarım kalan hayallerimiz vardı ya onları geri versinler ya da adaleti sağlayın" dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Eyüp Öğüt savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, "Kolon kesmedim, tadilat yapmadım, 1+1 dairem yok. Beraat etmektense aklanmak istiyorum. Ben yemin ederim bir şey yapmadım" diye konuştu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talep etti. Müzakere için verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulayarak 16 yıl 8 ay hapse hükmeden heyet, sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verdi.

Sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından adliye önünde toplanan mağdurlar, "Adalet yok" şeklinde tepki gösterdi. Slogan atarak adliyeye yürümeyen çalışan mağdur yakınlarını polis güçlükle sakinleştirdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan depremzedelerin avukatı Ahmet Ergin Sözen depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu davanın bir onur meselesi olduğunu kaydeden Sözen, "Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse çıplak ayakla Ankara'ya yürüyeceğiz. Henüz her şey bitmedi. Henüz yeni başlıyor. Bu mücadele ancak beraber olursak netice alır. Bir tek kişi ceza aldı. Şimdi tek bir şey var. 4 rapor ve kolon kesilme tespitine rağmen beraat kararı verdi. Firari 2 kişinin ise dosyası ayrıldı. Onlar yönünden dava devam edecek. Bir kişi 16 yıl ceza aldı" diye konuştu.