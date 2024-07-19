İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde bayrak değişimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndaki bayrak değişiminden sonra Murat Kurum'un yeniden bakanlığı devralmasıyla İstanbul'da da bayrak değişimi yaşandı. 6 yıldır bakanlığın İstanbul il müdürlüğü görevini yürüten Hacı Mehmet Güner görevi yerel yönetimlerin tecrübeli isimlerinden biri olan Dr. M. Ejder Batur'a devretti.

Ataşehir'deki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen devir teslim törenin ardından Batur yeni görevine başladı.





'EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZDEN BİRİ BU ŞEHRİ DEPREM HAZIRLAMAK'

Devir teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Batur, "Kamu görevleri bir bayrak devridir. Biz bu bayrağı alacağız ve bizden sonraki gelenlere teslim edene kadar da canla başla, en iyi şekilde bulunduğumuz kamu hizmetini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Sorumluluğumuz İstanbul'dur. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti. İstanbul bizim kültürümüzün başkentidir. İstanbul bizim en kıymetli varlığımızdır. İstanbul 39 ilçesiyle, 963 mahallesiyle, 16 milyon insanımızın yaşadığı, ülkemizin her 5 kişiden birisinin yaşadığı mega kent. Bu çerçevede de mega problemleri olan bir şehir. Bu mega kent Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde sorunlarının büyük kısmını geride bırakmış ve bunları bertaraf etmiş bir şekilde günümüze kadar geldi. Tabii deprem gibi bazı problemler öyle bugünden yarına, yarından öbür güne kısa sürede çözülebilecek hususlarda değil. Bunun için yıllara sari çalışmalar gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de İstanbul'umuzda yaşayan hemşerilerimizin hayat konforunu, yaşam konforunu arttırmanın yanı sıra en önemli görevi de 39 ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizin diğer organlarıyla beraber bu şehri depreme hazırlamaktır. Bu zamana kadar özellikle hükümetlerimiz döneminde bu konuda çok ciddi mesafeler alındı. Özellikle 2012'de çıkartılan 6306 sayılı kanunla beraber bu iş çok ciddi bir motivasyonla, kötü yapı stoğunun değişimiyle alakalı ciddi mesafe alındı. Ama hala alınması gereken yol var" dedi.





'İNSAMIZI ÖLDÜREN BİNALARDAN YAŞATAN BİNALARA GEÇİRME ZORUNLULUĞUMUZ VAR'

İstanbul'u da etkileyen 1999 Gölcük merkez üslü depremin ardından 25 yıl geçtiğini ve bilim insanlarının da ortak kanaati olarak depremin her geçen saniye İstanbul'a daha da yaklaştığının altını çizen Batur, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz de bu şuurla çalışmalarımızı canla başla çalışacağız. Hepimizin hala aklında olan 1 buçuk yıl önce bu toprakların gördüğü en büyük afetle karşılaştık ki bakanlığımız bütün unsurlarıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, Bakanımızın yine yoğun çabalarıyla beraber o 11 ildeki depreme karşı, o kötü yapı stoğunun sonucundaki enkaz giderilmeye çalışılıyor. Bunu tekrar yaşamamak için ve bunun İstanbul'da yaşanmaması için bu felaket gelmeden hazırlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü İstanbul farklı bir pozisyonu olan, stratejik bir şehrimiz. Böyle bir görevimiz ve yükümlülüğümüz var. Bu bilinçle, insanımızın yaşam konforuna ne katabiliyoruzla beraber, depremde insanlarımızı öldüren binalardan yaşatan binalara geçirmek zorundayız. Bu konuda aciliyetimiz var. Bunu da Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe belediyesi, diğer ilgili kamu kurumlarımızın tamamıyla beraber bir senkronize içerisinde yapma mecburiyetimiz var. Bunu da inşallah burada olabildiğince yapmaya, sağlamaya göre ve sorumluluğumuz içerisinde gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımızın azimli, çalışkan duruşu ve tutumuyla üstesinden en kısa zaman içerisinde geleceğiz."

M. EJDER BATUR KİMDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı olan M. Ejder Batur, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yapılarda Sismik İzolasyon başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Akıllı Kent Tasarım Sistemlerinin Pilot Ölçekte Uygulanabilirliği başlıklı teziyle de doktora programını bitirerek doktor derecesini aldı. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nda Kurucu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Batur, 2004'teki Mahalli İdareler seçiminin akabinde Ümraniye Belediyesi'nde 2004-2019 yıllarında üç dönem Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Ümraniye Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinde de bulunan Batur, İBB Meclis Üyeliği, İBB İmar Komisyonu Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 24 Şubat 2021'de gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde İl Yürütme Kurulu üyeliğine seçilen Batur, Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır