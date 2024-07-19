İzmir’deki akım faciasına 14 tutuklama

İzmir'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili 27 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı, Kanalizasyon Dairesi Şube Merkez Güney Şube Müdürü, Argan Mühendislik sahibi, GDZ Metropol Bölge Yöneticisi, GDZ Arıza Onarım Müdürü ve GDZ İşletme Teknik Şefinin de olduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.
Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi. Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.
2 ŞÜPHELİ ARANIYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
27 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde gözaltına alınan 27 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı, Kanalizasyon Dairesi Şube Merkez Güney Şube Müdürü, Argan Mühendislik sahibi, GDZ Metropol Bölge Yöneticisi, GDZ Arıza Onarım Müdürü ve GDZ İşletme Teknik Şefinin de olduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 7 şüpheliye elektronik kelepçe takılara ev hapsi cezası verildi. 6 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 ŞÜPHELİNİN İHMALİ DAHA OLDUĞU ANLAŞILDI
Ayrıca dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha ihmalinin olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.