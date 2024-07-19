İzmir’deki akım faciasına 14 tutuklama

5 ŞÜPHELİNİN İHMALİ DAHA OLDUĞU ANLAŞILDI

Ayrıca dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha ihmalinin olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.