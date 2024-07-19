Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı! MSB’den tarihi Kıbrıs göndermesi: Bir gece ansızın gelebilirim!

Öte yandan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle yapılacak kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Başkan Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gidecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 174 Kıbrıs gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle KKTC'de hazır bulunacak.