Son dakika haberi: AKOM’dan sıcak hava ve nem uyarısı geldi... İstanbul’un o ilçelerinde 5-10 derece yüksek hissedilecek

"AKOM GÜNEY SAHİLLERİNE DE DİKKAT ÇEKTİ"

AKOM'dan yapılan açıklamada, özellikle Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü gibi sıcaklık ve nem oranlarının en yüksek ölçüldüğü güney sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 40 derece ve üzerindeki tehlikeli değerlere ulaşabileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle öğle saatlerinde, yaşlılar, hamileler, çocuklar ve astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlara güneşli ortamdan uzak durulması uyarısı yapıldı.