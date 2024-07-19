Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.7.2024 15:34 Son Güncelleme: 19.7.2024 15:52

SON DAKİKA! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA! MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5, Suriye’nin kuzeyinde 10 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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SON DAKİKA! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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