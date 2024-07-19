Sözde hayvansever vekil sopayla köpek kovaladı

Ankara'da köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babasını TBMM'deki komisyondan kovan CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı. 2014 yılında Sinop'ta elinde sopayla köpek kovaladığı anlara ait fotoğrafları ortaya çıkan Karadeniz'in safari yaptığı ve sık sık balık avına gittiği kareler de dikkat çekti.Geçtiğimiz yıl Ankara'da okula giderken başıboş sokak köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz önceki gün katıldığı TBMM'deki görüşmeler sırasında acısını anlatmaya çalışırken hakarete uğradı. Görüşmeler sırasında CHP'lilerin 'Çocuklarınıza sordunuz mu bu yasayı? Sizin bu kanlı yasaya elleriniz bulaşacak?' sözlerine öfkelenen Yılmaz, saldırı mağduru oğlunu kastederek "Ben sordum" deyince, CHP'li Karadeniz tarafından 'Sen kimsin?' denilerek salondan çıkarıldı. SABAH'a konuşan acılı baba, "Benim çocuğum diri diri yandı, 10 yıl tedavi görecek" diye isyan etti. Yaşananlar sonrası sesi tamamen kısılan Yılmaz, "Bütün hakaretleri saygı çerçevesinde dinledim. Keşke gitmeseydim, ben saygı çerçevesinde bir konuşma olacak sandım. Bir daha asla gitmem" diyerek tepkisini dile getirdi.Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda önceki gün tartışılırken Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da komisyon görüşmelerine katıldı. Yasa teklifine karşı olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in Avcılar Kulübü Üyesi olduğu öğrenildi. Ayrıca vekil Karadeniz'in, 2014 yılında Sinop'un Sarıkum Köyü'nde köpeklerin insanları ısırmasından dolayı eline sopa alarak köpekleri kovaladığı ortaya çıktı.Köpeklerisopayla kovalayan "hayvansever" milletvekili Barış Karadeniz'in o fotoğrafları (üstte) sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafları paylaşam CHP'li isim ise "Sarıkum Köyü'nde köpeklerin çokluğundan ve insanları ısırdığından söz ettiler bir üstteki evde. Sevgili başkanım Barış, ekip başımız Hikmet abi ve adayımız Erdal Uzun ellerinde kocaman dayakları alıp önümüze düşünce ne korku kaldı ne tereddüt" ifadelerine yer verdi.Ankara'nınKeçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde 7 Aralık 2023 tarihinde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın zorlu tedavi süreci sürüyor.