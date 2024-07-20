Akım faciasına 14 tutuklama

İzmir'de, geçen 12 Temmuz'da sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmak isteyen amatör müzisyen İnanç Öktemay'ın (44) elektrik akımına kapılarak öldüğü olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K., GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon yetkilisi Ali S.'nin de bulunduğu 14'ü tutuklandı. 7 şüpheli, elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınırken, 6 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca bilirkişi raporuna göre ihmalleri bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 3'ü gözaltına alınırken, bir kişinin kanser tedavisi gördüğü, bir kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.