Azmettiren iki sanığa ağır müebbet istendi

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.Savcı, sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsini istedi. Özyağci'nin ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıldan 3 yıla hapsi talep edildi.Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın "suça azmettiren" sıfatında olduğunu bildiren savcı, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesini istedi. Sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Emre Yüksel, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın "iştirak halinde işlenen suça yardım eden fail" olarak kabul edilmesi yönünde görüş bildiren savcı, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mütalaada, sanık Alper Atay'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Olayda kullanılan motosikletin satıcısı Mehmet Yüce, sanık Çep'in otelde konaklamasına yardım ettiği öne sürülen Erdem Karadeniz ve tetikçilerin görüşme yaptığı otoparkın ortağı Osman Bayraktar'ın ise beraatine karar verilmesi talep edildi.Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların devamına karar verirken, duruşma 30 Eylül'e ertelendi.