Bakan Kurum: Sur’u yeniden ayağa kaldırdık, Diyarbakır’a örnek olacak uydu kent kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ziyaretlerinin son durağı olan Diyarbakır'da TOKİ'nin tarafından yapılan depremzede konutlarını inceledikten sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kurum, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Daima Diyarbakır'ın geleceğini geleceği için gayret etmiş bir davanın mensubu olan bir kardeşiniz olarak bir hemşeriniz olarak burada olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bildiğiniz gibi terör örgütün yakın yıktığı tarihi Sur içini sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlılığında Diyarbakır'ın medeniyet birikimine ve şanına yaraşır bir şekilde inşa ettik. Tüm çalışmalar sonucu kardeşlerimizin yeni Sur'da rahat nefes alabildiği, dolaşabildiği bir yer haline getirdik. İnsanlarımızın tarihi yerlerinde gezebildiği Sur'u yeniden inşa ederek Diyarbakırlı kardeşlerimize armağan ettik. Bu çalışmaların yapmanın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. Yenide dönemde de aynı anlayışla çalışarak, tarihi Surlarımızın restorasyonunu yapacağız. Yıkılan surlarımız için inşası için valiliğimizle ortak bir çalışma başlatmıştık daha önce oraya hem teknik hem maddi desteklerimiz olmuştu. Yeni dönemde de gerek daha önce başlattığımız tarihi surlarımızın restorasyonu, gerekse vatandaşlarımızın bizden beklentilerini karşılayacak adımlar olmak üzere birçok projeyi gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'a yakışır bir restorasyon projesini Diyarbakırlı kardeşlerimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Depremde evleri zarar gören ve barınma sorunu olan vatandaşlar için 11 ilde 283 bin konut ve iş yerinin yapılmaya başlandığını ve 4 bin 500 köyde ise köy konutlarının yapılmaya başlandığını belirten Bakan Kurum, "Evlerimizi de yöresel mimariye uygun şekilde inşa etmeye çalışıyoruz. Şuana kadar 76 bin konutumuzu 11 ilimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu teslimi 200 bin konuta çıkarmak için azimle, gayretle çalışıyoruz. İnşallah temmuz soyunda 15 bin konutumuzu daha yine ağustos sonu itibariyle bu sayıyı 100 binin üzerine çıkarmaya çalışacağız. İnşallah her ay 25 bin 30 bin konutu teslim ederek 200 bin konuta ulaşacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız. Bunun için ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'A ÖRNEK OLACAK UYDU KENT

Kahramanmaraş depremin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı bölgesinde deprem konutlarının yapımına başlandığını bir kısmının teslimatının gerçekleştirdiğini anımsatan Bakan Kurum, bölgeye alt yapısı, camileriyle, sağlık merkezi, okulu ve sosyal donatıyla bir örnek uydu kent kurulacağını söyledi. Oğlaklı bölgesinde 15 bin konutun yapılacağına dikkat çeken Bakan Kurumu, söz verildiği gibi en kısa sürede uydu kentin tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini söyledi. Bakan Kurum, deprem bölgesinde asla hiçbir siyasi polemiğe yer olmadığını, deprem bölgesinde kardeşlik ve dayanışmanın ön planda olduğunu sözlerine ekledi.