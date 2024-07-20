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Giriş Tarihi: 20.7.2024 22:36

Başkan Erdoğan'dan KKTC vatandaşı öğrencilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan’dan KKTC vatandaşı öğrencilere müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Temmuz itibarıyla KKTC vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık.

Aldığımız bu karar Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olsun.

Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

50 yıl önce bu topraklarda tesis ettiğimiz barış ve huzur ortamını inşallah muhafaza edecek, bunun zedelenmesine izin vermeyeceğiz.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC vatandaşı öğrencilere müjde
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