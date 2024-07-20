Emine Erdoğan atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti

Emine Erdoğan, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'ndeki, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) atıksız alışverişi teşvik eden "Tarım Kredi Sıfır Marketi"ni ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Marketler Genel Müdürü Orhan Kozan da Emine Erdoğan'a eşlik ederek, market hakkında bilgi verdi.





Marketin içine yerleştirilen geri dönüşüm otomatı hakkında çalışanlardan bilgi alan Erdoğan, vatandaşların kendi getirdikleri veya marketten satın alabilecekleri kaplarla deterjan, kuruyemiş, bakliyat, süt ve sıvı yağ gibi ürünleri dilediği miktarda, paketli ürünlere göre daha avantajlı fiyatlardan satın alabileceği reyonlarda incelemede bulundu.





DOLUM İSTASYONLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Emine Erdoğan, tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indirmeyi hedefleyen çamaşır, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun "dolum istasyonunu" da inceleyerek, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi aldı.



Yüzde 70'e varan su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemiyle üretilen meyve ve sebzelerin, "sisleme" sistemiyle gün boyu taze kalmasının sağlandığı reyonu da inceleyen Emine Erdoğan, bu sistemle atığın azaldığına dikkati çekti. Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanındaki kadınların üretime katılarak kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını destekleyen özel reyondaki kadın kooperatiflerinin ürünlerini dikkatle inceledi, ata tohumundan üretilen ürünlere de ilgi gösterdi. Çölyak hastaları ile glütensiz beslenmeyi tercih edenlere yönelik temel gıda, atıştırmalık ve kahvaltılık kategorilerindeki çok sayıda ürünü de inceleyen Emine Erdoğan, organik bakliyat ürünlerinin konvansiyonel ürünlerle temasını önleyecek şekilde satışa sunularak, el değmeden paketleme imkanı sunan "bakliyat ve kuruyemiş çeşmesi" hakkında da bilgi aldı.



Kasalar da dahil hiçbir aşamada plastik poşetin kullanılmadığı marketin, hijyenik ve doğaya faydalı olduğunu belirten Erdoğan, market çalışanları ve alışverişe gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret esnasında Bakan Yumaklı, Emine Erdoğan'a, geçen günlerde hayata geçen, gıda işletmelerinin denetim durumunun tüketicilerce takip edilmesine imkan sağlayan karekod uygulaması hakkında bilgi verdi.





VATANDAŞLAR TÜRKİYE GENELİNE YAYILSIN İSTİYOR

Markete alışverişe gelenler, evlerinden getirdikleri şişe ve diğer kaplarla dolum noktalarından ürün satın alınabilmesini desteklediklerini ve marketin kurduğu sistemin Türkiye geneline yayılmasını istediklerini belirtti. Satış alanlarında gün ışığına duyarlı, aydınlatma seviyesini ayarlayabilen led aydınlatmalarla enerji tasarrufu sağlanıyor. Kağıt etiket basımında kullanılan doğaya zararlı toner ve kartuş gibi ürünler yerine elektronik raf etiketleri kullanılıyor. Ayrıca, müşterilere talebi doğrultusunda alışveriş fişi SMS olarak gönderilerek, kağıt israfı önleniyor, böylece kağıt basımı için harcanacak enerjiden tasarruf edilmesine katkı sağlanıyor. Markette bulunan geri dönüşüm otomatlarıyla cam, metal, plastik ambalajlar geri kazanıma gönderiliyor. Ambalaj iadesine ait depozito fişlerinin alışveriş ödemelerinde kullanılmasına imkan tanınarak, atıkların toplanmasına katkı sağlanıyor.

"EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'de bir ilk olarak Ankara'da hayata geçirilen, atıksız yaşam biçimini teşvik eden, "Tarım Kredi Sıfır Market"i ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm otomatını ve dolum istasyonunu inceleyerek, ata tohumdan yetiştirilen ürünler ile kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünler hakkında bilgi aldım. Sıfır Atık felsefesinin, günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi için verilen bu çabanın, her çevre dostunun desteğiyle daha da anlam kazanacağına yürekten inanıyorum. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek hayata geçirilen projenin ülke genelinde yaygınlaşmasını diliyor, emek verenlere teşekkür ediyorum."