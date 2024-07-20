Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC’deki resepsiyona katıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile resepsiyona katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı resepsiyona ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Mutlu Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile KKTC Meclis Başkanlığı tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.