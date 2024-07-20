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Giriş Tarihi: 20.7.2024 11:27

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'deki resepsiyona katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile KKTC'de Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl kutlamaları için düzenlenen resepsiyona katıldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC’deki resepsiyona katıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile resepsiyona katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı resepsiyona ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Mutlu Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile KKTC Meclis Başkanlığı tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

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Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC'deki resepsiyona katıldı
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