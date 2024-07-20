MSB duyurdu: Göktürk-1 Uydusu, Kıbrıs’taki kardeşlerimizi gururla selamlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından uzaydaki gözümüz Göktürk-1 Uydusu'ndan bir görüntü paylaştı. Uzaydan çekilmiş Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarının yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü'nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları'nı ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor."
50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2024
Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki… pic.twitter.com/uCyd006sgK