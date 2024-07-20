Şehitlerin isimleri dünyada yaşatılıyor

Türk yardım kuruluşları, şehitlerimizin anısını yaşatmak ve onlara olan vefa borcunu ödemek amacıyla dünya genelinde birçok anlamlı projeye imza atıyor. Su kuyularından camilere, okullardan sağlık merkezlerine, yetimhanelerden kadın destek merkezlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen projeler, şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştiriyor.Kardeş Eli Derneği, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaş adına Çad'da su kuyusu açarken, Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gerçekleştirdi.Deniz Feneri Derneği ise "1000 Şehit için 1000 Su Kuyusu" projesi ile şehitlerimizin isimlerini Afrika'daki su kuyularında yaşatıyor.İHH İnsani Yardım Vakfı ise 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz Çeşmesi'ni Tanzanya'da, 15 Temmuz Şehitleri Su Kuyusu'nu Çad'da, Ömer Halisdemir Su Kuyusu'nu Gana'da hayata geçirdi.Sadakataşı Derneği, Sri Lanka'da Şehit Halil Kantarcı adına bir yetimhane ve cami inşa ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ise Arakan'da Ömer Halisdemir'in ismini taşıyan 300 kişilik bir okulun açılışını gerçekleştirdi.İHH, Kırgızistan'da Güngören 15 Temmuz Şehitleri Camii'ni inşa etti. Ortadoğu, Latin Amerika gibi bölgelerde de savaş ve çatışmalar nedeniyle yıkılan cami ve mescitlerin yeniden inşası sürüyor. Yardım kuruluşlarının hayata geçirdiği cami ve mescitler, hem ibadet etmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de şehitlerimizin ruhuna dualar göndermek için birer mekan olarak hizmet veriyor.