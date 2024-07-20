Yıldız Sarayı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Osmanlı Devleti'nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelen vatandaşlar ortamın atmosferinden etkilendi. İlk defa ziyarete açılan bölümler arasında olan 'Büyük Mabeyn Köşkü'nü görme fırsatı bulan ziyaretçiler, 'Hamid Bahçesi'ni de gezerek bahçesin doğal nehir görünümündeki su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu. İlk defa görülecek alanların arasında 'Limonluk', 'Hamam', '3. Selim Çeşmesi', 'Ada Köşkü', ve 'Cihannüma Köşkü' de bulunuyor. Öte yandan Milli Saraylar Başkanlığı yetkilileri, ilk ziyaretçileri kapıda karışlayarak çeşitli hediyeler sundu.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sarayın ziyarete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kerem Özözü, "Sarayın uzun bir zamandır açılmasını bekliyorduk. Bu sarayı böyle güzel restore ettikleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Karşılama da çok güzeldi. Kapıda çikolatalarla karşılandık. Açılmayan yerleri de çok merak ediyoruz. Abdülhamid Han'ın yaptığı eserleri görmeyi çok istiyoruz. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kağan Kemal Yazıcı ise ortamdan oldukça etkilendiğini belirterek, "Buraya ilk defa geldim ve muazzam buldum. Hem çevresi hem de işçiliği. Saray inanılmaz güzel. Ben yurtdışındaki bazı saraylardan daha muhteşem Ben burayı ilk defa gezdim. Umarım herkes gelip bu sarayı görür. Osmanlı dönemine ait el işçilikleri, oturma salonları, işçilik muazzamdı" İnsanların bu sarayları gezip görmesi ve tarihi öğrenmeleri gerekir. Tarih sevdalılarının gezip görmesi gereken yerlerden birisi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Düzenli, "Bugüne kadar gezdiğim en güzel ve muhteşem bir saray müzesi. Yapanların ve emeği geçenlerin eline sağlık. Uzun süredir merak ediyordum. Şimdi gezme fırsatım oldu çok mutlu oldum. Abdulhamit'in yaşadığı mekanı görmekte ayrıca bizi mutlu etti" dedi.

Sarayı gezen arkadaşlardan Yusuf Edip Yıldırım, Kerem Tekin ve Mustafa Çınar, "Osmanlı imparatorluğunun sultanlarından Abdulhamit Han'ın yaşadığı Yıldız Sarayı'nı gezmekten dolayı mutlu olduk. En çokta kapalı olan Abdulhamid han'ın marangozhanesini gezmek istedik. İstanbul'un göbeğinde muhteşem bir saray Yıllarca tadilatta olduğu için gezememiştik şimdi kısmet oldu" dediler.