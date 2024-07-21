1800 yıllık tarihe İSPARK engeli

İstanbul Sultanahmet'te bulunan tarihi Hipodrom'un 'Sfendon' olarak bilinen duvarı, İSPARK'ın otoparkı oldu. En eski tarihi eserlerden olan Hipodrom'un günümüze ulaşan tek parçası Sfendon, önüne park edilen araçlar nedeniyle görülemezken, otopark havadan görüntülendi. Tarihi Hipodrom hakkında bilgi veren Arkeolog Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, "Sfendon'un tam önünde bir otopark bulunmakta. Bu otopark maalesef Hipodrom'un tarihi yapısına uygun değil. İnsanlar burada gezmek istiyorlar, otoparktan dolayı rahat gezemiyorlar. Otopark, 1800 yıllık bir tarihe sahip yapının görüntüsünü bozuyor" dedi. Sultanahmet Meydanı'na yakın olan Sfendon bölümü bakımsızlığıyla dikkat çekti.