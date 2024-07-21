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Giriş Tarihi: 21.7.2024 19:44 Son Güncelleme: 21.7.2024 19:53

Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in paylaşımına karşılık vererek "Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan, ülkesinin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verilen destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından Bulgar mevkidaşının mesajını alıntı yaptığı paylaşımında, "Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı
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