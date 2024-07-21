Beklediğimiz Mehmetçik bir gece ansızın geldi

Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde yaşayan mücahit onbaşı Hasan Mavigözlü (83) vatan savunması için Rumlara karşı verdikleri mücadeleyi ve Türk askeri gelince yaşadıkları sevinci gözleri dolarak anlattı: "Vatanım için 9 yıl mücahitlik yaptım. Rumların bizim bölgemize sızma girişimini engellediğim için onbaşı rütbesi aldım. Rumlar, Türkiye'nin müdahalesini bekleyen Kıbrıs Türklerinin moralini bozmak için radyolarından 'Bekledim de gelmedin' şarkısını çalardı. Onlara Bayrak Radyomuzdan 'Bu kadar yürekten çağırma beni/Bir gece ansızın gelebilirim' şarkısıyla karşılık verirdik. İşte 20 Temmuz'da beklediğimiz Mehmetçik gelince hepimizin dilinde bu şarkı vardı. Artık bekleme bitmişti, anavatan ile kavuşmuştuk. Mehmetçik bizim için geldi. Yıllarca koruduğumuz vatanımız, Türkiye sayesinde artık güvende."