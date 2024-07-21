Dışişleri: İsrail’in propaganda ve psikolojik harekat girişimleri sonuçsuz kalacak

İsrail'in, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan "kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerinin" sonuçsuz kalacağı kaydedilen açıklamada, "İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.