Harekâtın mimarları Ecevit ve Erbakan

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, CHP lideri Bülent Ecevit'in Başbakan ve Milli Selamet Partisi (MSP) lideri Necmettin Erbakan'ın Başbakan Yardımcısı olduğu CHP ve MSP koalisyon hükümetinin aldığı kararla başlatılmıştı. O dönem alınan harekât kararında Erbakan'ın büyük rolü bulunuyor. İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin harekâtın yapılmaması yönündeki baskıları karşısında yaşanan tereddüt, Erbakan'ın harekâtın yapılması yönündeki kararlı tutumuyla aşıldı. Adaya barış getiren harekâtın önü açıldı. Erbakan'ın bu tutumunun etkisiyle Türkiye, 'garantör' olarak 1960 Anayasası'nın ek 1. Maddesi'ne dayanarak barış harekâtını yaptı. 20 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 2 gün süren ilk harekâtın ardından 14 Ağustos'ta Ecevit'in tarihe geçen "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla ikinci harekât yapılmıştı.