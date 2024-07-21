KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Gazze’de yaşananlar bize anavatanın önemini gösterdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada Rum tarafının çözüm adı altında Kıbrıs Türkü'nün azınlık pozisyonu alacağını ve üniter bir yapıya dönüştüreceği bir modelde ısrar ettiğini belirterek, "Türk askerinin uzaklaştırılması talebi, egemenliğimizi yok etmeye yöneliktir. Bu talebi kabul etmemiz mümkün değildir. Halkımıza uygulanan insanlık dışı ambargoların savunulacak bir tarafı yoktur" dedi. Tatar, "Uluslararası camia, nasıl ki 1963-1974 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıysa, günümüzde Gazze'ye yapılan saldırılara da benzer şekilde seyirci kalmaktadırlar. Hemen yanıbaşımızda Gazze'de yaşananlar bizlere bir kez daha Kıbrıs'ta anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" diye konuştu. Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın düzeysiz, yalan dolu açıklamalarını şiddetle kınadıklarını kaydeden Tatar, "20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile son 50 yıldır sürdürülen barışı hedef tahtası yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Rum tarafının adımları gerginliğe hizmet ediyor" ifadelerini kullandı. 20 Temmuz'u varoluş destanı ve Kıbrıs Türk halkının küllerinden yeniden doğuşu olarak nitelendiren Tatar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in güneyde olduğuna değinerek, "Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir" açıklamasında bulundu.MHP Lideri Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Barış Harekâtı'nın 50'nci yılı vesilesiyle Türkiye ve KKTC bayraklarının bulunduğu bir tablo hediye etti.