Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci: Sağlıkta dijital dönüşüm sayesinde bu krizi hasarsız atlattık

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Birinci, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya genelindeki birçok kamu kurumu, havalimanı, banka ve hastaneyi etkileyen yazılım kaynaklı küresel bir kriz yaşandığını hatırlattı.

DÜNYADA VAHİM TABLO

Global sağlık sektörünün de bu teknolojik krizden ciddi şekilde etkilendiğini belirten Birinci, "İngiltere'de NHS'in yaptığı açıklamaya göre, hastaneler ve acil servislerde EMI hasta kayıt sisteminde kesintiler yaşandı. Bilişim teknolojisi (BT) kesintisinden dolayı hastanelerde ameliyatlar aksarken, kan testi sonuçlarına, radyolojik görüntüleme sonuçlarına, klinik geçmişe ve klinik dokümantasyonlara erişim sağlanamadı" bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE HASARSIZ ATLATTI"

Türk sağlık sektörünün bu krizden sorunsuz bir şekilde çıkmayı başardığını dile getiren Birinci, "Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında uzun yıllardır mücadelesini verdiği sağlıkta dijital dönüşüm sayesinde küresel çaptaki bu krizi hasarsız atlatmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, kullandığımız yerli ve milli teknoloji araçlarımız ile bu tür krizlerin önüne geçerek sağlık sistemimizin küresel BT krizinden etkilenmeden hizmet sunumuna devam etmesine katkı veren tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.