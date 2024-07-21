Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama:
Giriş Tarihi: 21.7.2024 18:15

Sağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkazdan yaralı olarak kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

AA
Sağlık Bakanlığı’ndan, Gabar Dağı’nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama:

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmıştır. UMKE ekiplerimizin enkaz altında yaptığı ilk muayene sonucu kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kule enkazından yaralı olarak kurtarılan iki işçinin durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

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Sağlık Bakanlığı'ndan, Gabar Dağı'nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama:
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